Gf Vip 6 | nuova discussione tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi | “Se tu inizi ad essere stron*a…”

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ennesimo scontro tra. I due, che tempo fa hanno avuto un flirt, nella Casa del Gf Vip 6 hanno e continuano ad avere un rapporto altalenante. Alternano momenti di lite e forte incomprensioni, ad altri di quiete in cui sembrano anche complici. Nelle scorse orehanno avuto un confronto. In particolare l’imprenditore ha fatto notare all’ex corteggiatrice che il suo modo di porsi è spesso sgarbato e scontroso: Devi cacciare la parte stron**, devi per forza cacciare la cattiveria. Se tuadstronza, anche ioo adantipatico. Io ti vengo vicino e ti dico “mi dai un cucchiaino?“, e tu mi rispondi “No“. Laha però spiegato il ...

... iniziativa legale che, nelle scorse ore, la direzione del Grande Fratelloha deciso di ...bufera in vista per la sempre pi debordante e incontenibile Katia? La newsletter del Corriere del ...Ed ecco che ora proprio Simone, attraverso unaintervista su Nuovo Tv , ha scelto di lanciare ... Oggi Simone sta organizzando i balletti che renderanno speciali le varie esibizioni dei 12che ...GF Vip, Gianmaria Antinolfi dopo l'allontanamento da Federica Calemme sottolinea: "Non ho rimpianti" Dopo la nuova puntata del GF Vip 6, ha preso una ...Il flirt tra Gianmaria Antifnolfi e Federica Calemme nella casa del Grande Fratello Vip è già finito. La ragazza ha deciso di fare un passo indietro perché ha “un pensiero più forte fuori” e non se la ...