Elodie e Maria De Filippi a Sanremo 2022 e i primi nomi internazionali all'Ariston (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Elodie e Maria De Filippi a Sanremo 2022. Con loro ci potrebbe essere anche Frida Bollani: è quanto si apprende oggi da Monica Setta sulle pagine di Economy a proposito degli ospiti che sarebbero in trattativa per prendere parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus. Elodie e Maria De Filippi a Sanremo 2022 dovrebbero essere ospiti una sera per lanciare Milano-Cortina 2026, i giochi olimpici e paralimpici invernali che si terranno in Italia tra 4 anni, dal 6 al 22 febbraio 2026 a Milano e Cortina d'Ampezzo. Con loro per la presentazione, Frida Bollani. Per Maria De Filippi significherebbe il ritorno Rai per una serata.

