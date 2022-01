(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dallo scorso autunno gira voce chefaccia coppia con. I due hanno trascorso il Capodannoa St. Moritz e il settimanale “Chi” mostra la conduttrice sportiva e il modello rilassati e felici che chiacchierano dopo una giornata sulla neve. Ostentano disinvoltura e sono seduti uno di fronte all’altra, ma con loro ci sono altri ragazzi. Un semplice caffè tra amici oppure la relazione ormai è cosa nota nella compagnia? Il Capodanno l’hanno trascorso entrambi in Engandina. Laci è arrivata in serata,era già lì da alcuni giorni. Del brindisi e della festa dell’ultimo dell’anno non ci sono foto: lei si è limitata agli scatti con le amiche. Fatto sta che nei giorni successivi sono statiin ...

Advertising

Fabrizio__66 : @haaalandismo Si potrebbe provare ad invitare Diletta Leotta? - ParliamoDiNews : Diletta Leotta: ecco chi c`è al suo fianco dopo Can Yaman (foto e dettagli) #diletta #leotta #fianco #yaman #foto… - occhio_notizie : Diletta Leotta: nuovo flirt dopo Can Yaman, sospetti su Giacomo Cavalli #dilettaleotta - zazoomblog : Diletta Leotta e Giacomo Cavalli stanno insieme? Pizzicati a St. Moritz… - #Diletta #Leotta #Giacomo #Cavalli - FilippoCarmigna : Diletta Leotta e Giacomo Cavalli stanno insieme? Pizzicati a St. Moritz… -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta

Dopo Can Yaman, sembra che la diva di Dzn si stia guardando intorno ed è stata paparazzata insieme al modello Giacomo Cavalli.è stata beccata dai paparazzi di Chi mentre era in una caffetteria con Giacomo Cavalli . Girano molti rumor secondo cui tra i due ci sia un flirt, infattie il modello hanno ...Nuovo anno, nuovo amore per. La giornalista sportiva catanese, dopo la rottura con Can Yaman , a quanto pare ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Giacomo Cavalli . Da tempo girano voci riguardanti una loro ...E’ ancora una volta la rivista Chi a pubblicare le foto di Diletta Leotta con quello che potrebbe essere il suo nuovo fidanzato. La Leotta ha scelto St. Moritz e il gossip l’ha beccata con Giacomo Cav ...La nuova fiamma di Diletta Leotta, che ha ormai definitivamente dimenticato Can Yaman. La conduttrice paparazzata in vacanza ...