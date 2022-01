Covid: +2.397 positivi nelle Marche, 547 con sintomi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono 2.397 i positivi al Covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche, di cui 547 con sintomi. Continua a salire il tasso di incidenza che arriva a 890,63 su 100mila abitanti (ieri i nuovi casi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono 2.397 ialrilevatiultime 24 ore, di cui 547 con. Continua a salire il tasso di incidenza che arriva a 890,63 su 100mila abitanti (ieri i nuovi casi ...

Advertising

Ravenna24ore : Covid. Oggi 1.397 nuovi casi in provincia di Ravenna - infoitinterno : Covid, il bollettino: 1.397 nuovi positivi in provincia di Siracusa, +82 nel capoluogo - siracusaoggi : (Covid, il bollettino: 1.397 nuovi positivi in provincia di Siracusa, +82 nel capoluogo) - - quotidianodirg : #Attualità #covid Covid Sicilia, 12.949 nuovi positivi: altri 1.106 a Ragusa e 1.397 a Siracusa… - infoitinterno : Covid in Italia, il bollettino dell'8 gennaio: 197.552 nuovi casi, +397 ricoveri -