Covid-19, l'esperto di malattie infettive Fauci: "Prima o poi ci contageremo tutti" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La variante Omicron si diffonde a macchia d'olio negli Stati Uniti ed è probabile che "quasi tutti si contageranno, ma le persone vaccinate avranno conseguenze meno gravi". A dirlo è l'esperto Usa di malattie infettive Anthony Fauci, consigliere della Casa Bianca nella gestione dell'emergenza Covid. "Omicron, con il suo grado di trasmissibilità senza precedenti, alla fine troverà quasi tutti. Coloro che sono stati vaccinati saranno esposti al virus, anche chi ha fatto la terza dose. Alcuni, forse molti di loro, verranno infettati ma molto probabilmente, con alcune eccezioni, se la caveranno ragionevolmente, nel senso che non avranno bisogno di ricovero ed eviteranno la morte". Al contrario, "coloro che non sono vaccinati subiranno il peso della gravità della ...

