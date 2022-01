Caso Epstein | il principe Andrea andrà a processo per abusi sessuali su minori

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ild’Inghilterranegli Stati Uniti, in un filone dell’inchiesta sullo scandalo, a seguito delle accuse dipresentate da Virginia Giuffre. Il giudice federale di New York ha infatti respinto la richiesta del duca di York e terzogenito della regina Elisabetta II di archiviare la causa civile presentata dalla donna. Giuffre, in passato, aveva denunciato di essere stata vittima disia da parte dell’ormai defunto finanziere Jeffrey, suicidatosi nel carcere di Manhattan nel 2019 dove era detenuto pere traffico internazionale di minorenni, sia dall’ex compagna e complice del finanziere, l’ereditiera figlia dell’ex editore ...

Ilche imbarazza la Regina Accuse di violenze su una minorenne Il principe Andrea a processo negli Usa L'accordo economico I giudici di New York hanno reso pubblico questo accordo in ...La donna, ha accusato il finanziere Jeffrey, morto suicida in carcere, e la compagna Ghislaine Maxwell di aver abusato sessualmente di lei quando era minorenne, nel 2001. Contro il reale ...Sarà processato negli Stati Uniti il Principe Andrea d'Inghilterra, Duca di York, imputato nello scandalo sessuale legato al miliardario Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere ...Media: respinta dai giudici la richiesta di archiviare la causa civile intentata da Virginia Giuffrè verso il terzogenito della regina Elisabetta ...