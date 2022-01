Allo stadio per elaborare i lutti, in Germania il calcio è terapeutico (Di mercoledì 12 gennaio 2022) elaborare il lutto grazie al calcio. Come terapia collettiva e individuale. E’ molto più che un’idea: Carmen Mayer è una delle promotrici in Germania del progetto Mourning and Football, avviato nel 2018 e ora gestito da più persone. Si occupa di ricerca sui temi del lutto e del calcio. In un’intervista al Die Zeit dice che “il calcio offre un buono spazio per vivere il dolore personale. Le persone in lutto spesso si sentono sole, ma nel calcio non sei solo, sei in mezzo a una grande comunità, senti di essere in buone mani. Molti tifosi con cui ho parlato negli ultimi anni hanno detto che il calcio è una risorsa preziosa per loro nei momenti di dolore: quando la palla gira, ti concentri sul qui e ora, non pensi a ieri o domani. Puoi semplicemente spegnere e ricaricare ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 gennaio 2022)il lutto grazie al. Come terapia collettiva e individuale. E’ molto più che un’idea: Carmen Mayer è una delle promotrici indel progetto Mourning and Football, avviato nel 2018 e ora gestito da più persone. Si occupa di ricerca sui temi del lutto e del. In un’intervista al Die Zeit dice che “iloffre un buono spazio per vivere il dolore personale. Le persone in lutto spesso si sentono sole, ma nelnon sei solo, sei in mezzo a una grande comunità, senti di essere in buone mani. Molti tifosi con cui ho parlato negli ultimi anni hanno detto che ilè una risorsa preziosa per loro nei momenti di dolore: quando la palla gira, ti concentri sul qui e ora, non pensi a ieri o domani. Puoi semplicemente spegnere e ricaricare ...

Advertising

tancredipalmeri : Effettivamente prendiamo atto che senza green pass non potevi entrare allo stadio, me potevi fare il portiere della Juventus - juventusfc : Tocca a Mister Allegri ??«Domani @bonucci_leo19 sarà a disposizione, @2DaniLuiz forse lo avremo la prossima settiman… - SerieA : ???? #Arianna aprirà la #SupercoppaFrecciarossa cantando l’inno di Mameli ??? ?? - napolista : Allo stadio per elaborare i lutti, in Germania il calcio è terapeutico In Germania se ne occupa un’associazione, c… - SergioSierra67 : Come vorresti finisse la Super Coppa ?????? Italiana #InterJuve allo stadio di SAN SIRO ? -