“A tutti gli eroi del nostro tempo, grazie”: il video-messaggio con le voci di Ornella Muti e Lino Banfi per omaggiare gli operatori sanitari (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Da un’idea del dott. Fausto D’Agostino e dalla regia di Angelo Cascione, con la collaborazione di Katiuscia Del Vescovo, nasce “Agli eroi del nostro tempo”, una “dedica” per dare il giusto valore a tutti i professionisti sanitari che si spendono, senza riserve, per la salute dell’umanità. Il video è stato patrocinato dal ministero della Salute ed è stato girato presso il Policlinico Universitario “Campus Bio-Medico” e la Clinica Sanatrix di Roma. Le voci fuori campo sono di Ornella Muti, Lino Banfi e Angelo Maggi (doppiatore di Tom Hanks). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Da un’idea del dott. Fausto D’Agostino e dalla regia di Angelo Cascione, con la collaborazione di Katiuscia Del Vescovo, nasce “Aglidel”, una “dedica” per dare il giusto valore ai professionistiche si spendono, senza riserve, per la salute dell’umanità. Ilè stato patrocinato dal ministero della Salute ed è stato girato presso il Policlinico Universitario “Campus Bio-Medico” e la Clinica Sanatrix di Roma. Lefuori campo sono die Angelo Maggi (doppiatore di Tom Hanks). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

