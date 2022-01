Una Vita, anticipazioni 12 gennaio: Lolita arrabbiata con Antonito. Marcos annuncia una decisione riguardo a Felicia (Di martedì 11 gennaio 2022) Una Vita, anticipazioni 12 gennaio: protagonisti della puntata di domani saranno Lolita, Antonito, Marcos, Anabel, Soledad ed indirettamente la povera Felicia, di cui il marito ha appena appreso la scomparsa. Vedremo che l’uomo prenderà una decisione importante. Una Vita, anticipazioni 12 gennaio: Lolita ai ferri corti con Antonito A causa di Natalia, Antonito ha mancato l’appuntamento con Lolita, che gli aveva preparato una sorpresa per il loro anniversario. Naturalmente la Casado non l’ha presa affatto bene … La coppia si riconcilierà? Marcos decide di far sottoporre il corpo di Felicia ad ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 11 gennaio 2022) Una12: protagonisti della puntata di domani saranno, Anabel, Soledad ed indirettamente la povera, di cui il marito ha appena appreso la scomparsa. Vedremo che l’uomo prenderà unaimportante. Una12ai ferri corti conA causa di Natalia,ha mancato l’appuntamento con, che gli aveva preparato una sorpresa per il loro anniversario. Naturalmente la Casado non l’ha presa affatto bene … La coppia si riconcilierà?decide di far sottoporre il corpo diad ...

