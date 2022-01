“Un uomo limpido e generoso”, così viene ricordato David Sassoli (Di martedì 11 gennaio 2022) All’1.15 di oggi, martedì 11 gennaio 2022, si è spento – all’età di 59 anni nel centro di riferimento oncologico di Aviano – David Sassoli. A darne notizia è stato Roberto Cuillo, il suo portavoce. Una morte che ha colpito tutti, arrivata a poche ore dalla notizia del suo ricovero – dal 26 dicembre scorso, per “il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario”. Una perdita che ha colpito il mondo del giornalismo e quello della politica. Amici e colleghi che, in queste ore, stanno ricordando la forza dell’uomo che andava ben oltre il suo ruolo di Presidente del Parlamento Europeo. David #Sassoli ci ha lasciato. Una notizia terribile per tutti noi in Italia e in Europa. Ricorderemo la tua figura di leader democratico e europeista. Eri un uomo ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) All’1.15 di oggi, martedì 11 gennaio 2022, si è spento – all’età di 59 anni nel centro di riferimento oncologico di Aviano –. A darne notizia è stato Roberto Cuillo, il suo portavoce. Una morte che ha colpito tutti, arrivata a poche ore dalla notizia del suo ricovero – dal 26 dicembre scorso, per “il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario”. Una perdita che ha colpito il mondo del giornalismo e quello della politica. Amici e colleghi che, in queste ore, stanno ricordando la forza dell’che andava ben oltre il suo ruolo di Presidente del Parlamento Europeo.ci ha lasciato. Una notizia terribile per tutti noi in Italia e in Europa. Ricorderemo la tua figura di leader democratico e europeista. Eri un...

