Traffico Roma del 11-01-2022 ore 08 | 00

(Di martedì 11 gennaio 2022) Luceverdein aumento sul tratto Urbano della A24 dove ci sono code da Fiorentini la tangenziale est verso il centro e sulla tangenziale Vico del altezza della direzione del Foro Italico su Grande Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra la diramazionesud della via Appia vedere sulla diramazioneSud prime Code in entrata al Raccordo i collegamenti verso la capitale sulla Pontina tra Castelno e via di Decimapoi intenso sulla Flaminia sulla Salaria direzione del centro delle 13:50 sono possibili rallentamenti per una manifestazione in piazza Santi Apostoli per i dettagli cose di altre notizie potete consultare il sitocontro luceverde.it da Maria Barbara termine tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c ...