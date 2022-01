Tra missili e crisi interna | la via tortuosa di Pyongyang

(Di martedì 11 gennaio 2022)è tornata a mostrarsi irrequieta. La Corea del Nord ha annunciato mercoledì scorso di aver lanciato un missile ipersonico. In particolare, secondo la guardia costiera giapponese, il missile sarebbe caduto in mare, al largo della costa orientale della penisola coreana. “È molto deplorevole che la Corea del Nord abbia continuato a lanciarein successione dall'anno scorso”, ha dichiarato il primo ministro giapponese Fumio Kishida. “Il governo del Giappone continuerà a rafforzare la vigilanza e la sorveglianza”, ha aggiunto. Preoccupazione è stata espressa anche dalla Corea del Sud. Seul ha comunque teso a minimizzare il lancio nordcoreano, mettendo in dubbio che si trattasse realmente di un missile ipersonico. Secondo l’Associated Press, “il ministero della Difesa sudcoreano ha affermato di ritenere che la Corea del Nord non abbia ...

