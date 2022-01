Tiro a volo, Coppa del Mondo: cancellata la tappa inaugurale a Rabat (Di martedì 11 gennaio 2022) Il 2022 del Tiro a volo non inizia, purtroppo, sotto i migliori auspici. La tappa inaugurale della Coppa del Mondo di quest’anno, che si sarebbe dovuta tenere a Rabat (Marocco), è stata infatti cancellata dalla ISSF. La Federazione Internazionale è stata costretta ad annunciare la cosa sul suo sito ufficiale spiegando che, per motivi legati alla situazione pandemica, in accordo con la Federazione Marocchina di Tiro, si è vista chiamata ad annullare l’evento, inizialmente previsto dal 7 al 18 febbraio 2022. Per gli specialisti del trap e dello skeet quindi una “falsa” partenza con il circuito maggiore, che adesso sposterà i suoi orizzonti verso marzo quando, dall’8 al 19 marzo 2022, si dovrebbe tenere un’altra tappa di ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Il 2022 delnon inizia, purtroppo, sotto i migliori auspici. Ladelladeldi quest’anno, che si sarebbe dovuta tenere a(Marocco), è stata infattidalla ISSF. La Federazione Internazionale è stata costretta ad annunciare la cosa sul suo sito ufficiale spiegando che, per motivi legati alla situazione pandemica, in accordo con la Federazione Marocchina di, si è vista chiamata ad annullare l’evento, inizialmente previsto dal 7 al 18 febbraio 2022. Per gli specialisti del trap e dello skeet quindi una “falsa” partenza con il circuito maggiore, che adesso sposterà i suoi orizzonti verso marzo quando, dall’8 al 19 marzo 2022, si dovrebbe tenere un’altradi ...

