Svelato un retroscena su Koulibaly: “Ha insistito per andare via” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nel corso della trasmissione ‘Ne Parliamo il Martedì‘, in onda su Canale 8, è intervenuto Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi de Il Roma. Il giornalista ha parlato di Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, e delle voci di mercato che lo hanno circondato negli ultimi due anni. Di seguito le sue parole: “Massimo rispetto per il signor Koulibaly, è il numero uno ed è legato alla maglia, ma negli ultimi due anni ha cercato ed ha insistito sempre per andare via. Oggi ha ammesso il suo amore verso Napoli, ma bisogna anche raccontare che ad un certo punto non voleva neanche andare in ritiro“. Napoli, Kalidou Koulibaly “Con questo non voglio dire che Koulibaly non è legato alla maglia, ma anche lui ha avuto dei ripensamenti di mercato, come quando si ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nel corso della trasmissione ‘Ne Parliamo il Martedì‘, in onda su Canale 8, è intervenuto Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi de Il Roma. Il giornalista ha parlato di Kalidou, difensore del Napoli, e delle voci di mercato che lo hanno circondato negli ultimi due anni. Di seguito le sue parole: “Massimo rispetto per il signor, è il numero uno ed è legato alla maglia, ma negli ultimi due anni ha cercato ed hasempre pervia. Oggi ha ammesso il suo amore verso Napoli, ma bisogna anche raccontare che ad un certo punto non voleva neanchein ritiro“. Napoli, Kalidou“Con questo non voglio dire chenon è legato alla maglia, ma anche lui ha avuto dei ripensamenti di mercato, come quando si ...

