Skoda | calo delle vendite nel 2021 | ma l' elettrica Enyaq è andata bene

ha registratodelle vendite nel corso del 2021 . Con 878.200 veicoli venduti in tutto il mondo, l'azienda boema è calata del 12,9% rispetto all'anno precedente.L'Audi perde il 20,5% (2.998 registrazioni), la Seat il 47,8% (1.258), lail 23,7% (1.331) e ... Il gruppo Renault fa poco meglio del mercato, ma risulta comunque in: il costruttore ...Skoda ha registrato calo delle vendite nel corso del 2021. Con 878.200 veicoli venduti in tutto il mondo, l’azienda boema è calata del 12,9% rispetto all’anno precedente. Leg ...Le vendite rispetto al 2020 migliorano dello 0,7% ma si è lontani dai dati 2019. Volkswagen è sempre leader, anche grazie a elettriche e ibride ...