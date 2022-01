Serena Bortone in lacrime in diretta | il dolore è troppo forte

(Di martedì 11 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Momento toccante per la conduttrice di Oggi è un altro giorno.non riesce a trattenere lee manda il collegamento. Nuova puntata di Oggi è un altro giorno. Questo pomeriggio il talk show di Rai Uno ha come ospite Albano Carrisi che, guarito dal Covid che lo aveva colpito nei giorni scorsi,

Al Bano: guarito dal Covid Al Bano è guarito dopo aver contratto il Covid e oggi, martedì 11 gennaio, sarà ospite dia " Oggi è un altro giorno ", alle 14.00 su Rai 1. Il cantante aveva annunciato di aver contratto il Covid lo scorso 29 dicembre 2021, confermando di non poter partecipare al Capodanno ...Romina Carrisi: torna su Rai 1 Romina Carrisi torna finalmente a " Oggi è un altro giorno ". La figlia di Al Bano e Romina Power ha dovuto saltare alcune puntate del programma disu Rai 1 dopo aver contratto il Covid . La giovane Carrisi e il padre hanno contratto il Coronavirus in Croazia, dove si sono recarti per trascorrere il Natale con la famiglia della ...Flora Canto e Brignano sono pronti a convolare a nozze: ecco quando hanno deciso di sposarsi i due artisti genitori bis da qualche mese ...Oggi è un altro giorno, Serena Bortone in prima serata? "Conta quello che sto facendo" Oggi è un altro giorno è uno dei programmi di punta di Rai1. La ...