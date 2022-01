Selvaggia Lucarelli e il post contro Alfonso Signorini | “Doppia morale”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 11 gennaio 2022)ha voluto esprimere la sua opinione sull’atteggiamento assunto daa proposito di katia Ricciarellie la sua opinione. Nei giorni scorsi il pubblico si è ribellato e anche alcuni vipponi dentro la casa (Lulù in primisla quale Katia ha rivolto delle offese e viceversa) per l’atteggiamento assunto danei confronti di Katia Ricciarelli nei giorni scorsi. Sui social era stato perfino ideato l’hashtag “Fuori Katia” e non solo. Anche fuori dalle mura di Cinecittà qualcuno era andato a gridare col megafono per chiedere di squalificare la cantante dopo l’appello di Miriana. Ma ciò non è avvenuto. Ora anche la ...