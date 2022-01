Sanremo 2022 | le 5 co-conduttrici con Amadeus | Ornella Muti | Lorena Cesarini | Drusilla Foer | Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli

(Di martedì 11 gennaio 2022) Cinque donne, cinque professioniste del mondo dello spettacolo per affiancaredurante le cinque serate del prossimo Festival dial via dall’1 al 5 febbraio, in prima serata su Rai Uno. Il direttore artistico e conduttore della kermesse, durante l’edizione delle 20 del Tg1, ha rivelato quali saranno i cinque volti che saranno al suo fianco sul palco del Teatro Ariston. La prima sera l’1 febbraio conci sarà, a seguire la seconda sera, la terza, per la quarta serata, volto amato della serie tv di Rai Uno Blanca, mentre per la finalissima ci sarà...

RadioItalia : Manca meno di un mese all'inizio di #Sanremo2022 e i Big del Festival hanno già cominciato le prove!

Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono le cinque co - conduttrici di(1 - 5 febbraio). I nomi sono stati ufficializzati da Amadeus, direttore artistico e conduttore del festival, in diretta al Tg1. .Si alza un altro pezzo di sipario su. Dopo l'ufficializzazione di Checco Zalone come guest star del 72esimo Festival, oggi Amadeus ha rivelato i nomi delle 5 co - conduttrici . Rumors confermati per quanto riguarda la ...(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono le cinque co-conduttrici ...Cresce l'attesa per il Festival di Sanremo 2022 ed emergono nuove anticipazioni sul cast che affiancherà Amadeus nel corso delle cinque serate previste al Teatro Ariston dall'1° al 6 febbraio.