Roma, mettono una bandiera con simboli estremisti sulla bara di una militante di destra: caccia ai responsabili (Di martedì 11 gennaio 2022) Una bandiera con dei simboli estremisti è stata posizionata sulla bara di una nota militante di estrema destra subito dopo il suo funerale, a Roma. La Polizia di Stato ha aperto un indagine per individuare i soggetti responsabili dell'apposizione estremista. mettono una bandiera estremista sulla bara di una militante I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri, all'uscita dalla chiesa di Santa Lucia, al termine della cerimonia funebre. Nella circostanza, durante l'attività d'osservazione, il personale della Digos della Questura di Roma ha identificato diversi appartenenti all'estrema destra che hanno preso parte ...

