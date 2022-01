Rientro in classe, Giannelli (ANP): “Bene Draghi, ma incremento di classi in Dad sarà fisiologico” (Di martedì 11 gennaio 2022) La scelta di Draghi di riaprire la scuola è ''perfettamente legittima e anche condivisibile. Siamo tutti convinti che la didattica debba essere in presenza'' ma la mia ''proposta era di introdurre la Dad per 2-3 settimane per il tempo strettamente necessario per conseguire degli obiettivi, tra i quali l'incremento della percentuale di studenti vaccinati, soprattutto nella fascia più giovane. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 gennaio 2022) La scelta didi riaprire la scuola è ''perfettamente legittima e anche condivisibile. Siamo tutti convinti che la didattica debba essere in presenza'' ma la mia ''proposta era di introdurre la Dad per 2-3 settimane per il tempo strettamente necessario per conseguire degli obiettivi, tra i quali l'della percentuale di studenti vaccinati, soprattutto nella fascia più giovane. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Scuola, Bianchi: “Difficoltà a certificare il rientro in classe dei negativizzati Covid? Prendo nota, rifletteremo… - petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - petergomezblog : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul rientro: “Nessun Paese Ue ha chiuso”. Zaia: “Ci prepariamo a un… - orizzontescuola : Rientro in classe, Giannelli (ANP): “Bene Draghi, ma incremento di classi in Dad sarà fisiologico” - piero_aurelio : RT @EffeDi8: Presenza in classe dimezzata. Rientro a scuola voluto da Draghi & c. eluso volontariamente da parte di moltissimi genitori, no… -