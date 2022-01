Quello di Juric non è calcio | è satanismo

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 11 gennaio 2022) Chi ieri ha visto Torino-Fiorentina può confermare di aver assistito a uno spettacolo violento. La Fiorentina non si è limitata a subire il Torino: è stata soffocata, brutalizzata, derubata dell’anima. Sembrava di vedere un’orda di unni depredare un villaggio di innocenti disarmati. La Fiorentina, che pure ha in panchina un allenatore d’avanguardia, sembrava ancorata a concetti calcistici naif, a desideri infantili: giocare la palla, controllarla, uscire dalla pressione. Non gli è riuscito niente di tutto questo, perché dall’altra parte c’erano undici demoni pronti a saltargli al collo. In particolare nei primi trenta minuti è stato un massacro. Quando la Fiorentina provava a impostare col portiere Terracciano – uno dei più lucidi del campionato nella gestione della palla – il Torino portava quattro giocatori sul limite dell’area avversario, con i due esterni sui difensori più ...