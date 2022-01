"Quando verrà dimessa". Indiscreto sul Principato: la clamorosa conferma su Charlene e il suo reale stato di salute (Di martedì 11 gennaio 2022) Un po' alla volta Charlene di Monaco si starebbe riprendendo e presto potrebbe essere dimessa. Ricoverata in una clinica in Svizzera dopo il lungo esilio in Sudafrica a causa di un'infezione otorinolaringoiatrica, la principessa moglie del principe Alberto potrebbe fare ritorno a casa. A riferirlo il sito royalcentral.co.uk, che afferma un rientro nel Principato già entro fine gennaio. Così da poterle permettere di partecipare alle celebrazioni di Santa Devota, patrona del Principato di Monaco, che si tengono il 26 e il 27 di questo mese. Al momento i reali non hanno né confermato, né smentito la notizia mentre continuano i pettegolezzi su quanto starebbe realmente accadendo. Tra le voci che si fanno più insistenti, anche quella sul costo delle cure e del soggiorno di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Un po' alla voltadi Monaco si starebbe riprendendo e presto potrebbe essere. Ricoverata in una clinica in Svizzera dopo il lungo esilio in Sudafrica a causa di un'infezione otorinolaringoiatrica, la principessa moglie del principe Alberto potrebbe fare ritorno a casa. A riferirlo il sito royalcentral.co.uk, che afferma un rientro nelgià entro fine gennaio. Così da poterle permettere di partecipare alle celebrazioni di Santa Devota, patrona deldi Monaco, che si tengono il 26 e il 27 di questo mese. Al momento i reali non hanno néto, né smentito la notizia mentre continuano i pettegolezzi su quanto starebbe realmente accadendo. Tra le voci che si fanno più insistenti, anche quella sul costo delle cure e del soggiorno di ...

