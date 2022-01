Qualificazioni femminili Australian Open 2022 | subito fuori Errani | vittoria pazzesca di Trevisan

(Di martedì 11 gennaio 2022) Giornata agrodolce per il tennis azzurro femminile a Melbourne, dove sono in corso leper gli. Le cose non sono andate fin daper il verso giusto, tanto che Saraè stata eliminata dalla koreana Jang. Sarita ha lottato come suo solito, lasciando sul campo tutto ciò che aveva, ma purtroppo non è bastato. Un rendimento insufficiente al servizio le è costato caro e, dopo un’ora e tre quarti di gioco, si è arresa alla sua avversaria con un doppio 6-4. Ad un passo dalla sconfitta anche Martina, che ha dovuto fronteggiare un match point contro la rumena Fetecau. L’epilogo, però, è stato ben diverso e l’azzurra ha ottenuto un successo strepitoso dopo tre ore e nove minuti di gioco. 5-7 7-6(10) 6-2 il punteggio in ...

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco di lunedì 10 gennaio alle qualificazioni maschili e femminili degli Australian Open 2022. Sono otto gli azzurri impegnati nella notte italiana nel primo turno del tabellone per staccare i pass per il main draw del primo Slam. Gli sport invernali si avvicinano sempre di più all'evento clou di questa stagione: le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Meno di un mese all'inizio dei Giochi in Cina, ma prima della rassegna a Cin. Nel femminile out Di Sarra e Stefanini, nel maschile sono Pellegrino, Giustino e Baldi a lasciare il torneo. Domani tocca a Trevisan, Errani, Cobolli e Caruso.