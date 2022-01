“Pazzesco quello che è successo”. GF Vip, rivolta contro Soleil Sorge: “Ormai tutti hanno capito” (Di martedì 11 gennaio 2022) Colpita ed affondata. Per quanto le sia legata, Soleil Sorge doveva meditare un po’ prima di buttarsi a capofitto nella difesa di Katia Ricciarelli, almeno se tiene davvero così tanto al suo gioco al GF Vip 6. La strategia, se vuoi vincere, deve essere sempre messa al primo posto. Dopo il trionfo al televoto di Nathaly Caldonazzo, la 27enne ha visto la terra tremare sotto i suoi tacchi a spillo. Per la prima volta, ha realizzato di non essere sempre il top. Ovviamente mezza dimora del GF Vip 6 non attendeva altro da mesi. Ormai nessuno credeva più in un’ipotetica disfatta di Soleil Sorge, talmente sicura di sé da far credere di essere sempre la migliore anche agli altri. Questa volta, ovvero durante 33esima puntata del reality di Alfonso Signorini, non è stata la preferita tra i nominati, dal ... Leggi su tuttivip (Di martedì 11 gennaio 2022) Colpita ed affondata. Per quanto le sia legata,doveva meditare un po’ prima di buttarsi a capofitto nella difesa di Katia Ricciarelli, almeno se tiene davvero così tanto al suo gioco al GF Vip 6. La strategia, se vuoi vincere, deve essere sempre messa al primo posto. Dopo il trionfo al televoto di Nathaly Caldonazzo, la 27enne ha visto la terra tremare sotto i suoi tacchi a spillo. Per la prima volta, ha realizzato di non essere sempre il top. Ovviamente mezza dimora del GF Vip 6 non attendeva altro da mesi.nessuno credeva più in un’ipotetica disfatta di, talmente sicura di sé da far credere di essere sempre la migliore anche agli altri. Questa volta, ovvero durante 33esima puntata del reality di Alfonso Signorini, non è stata la preferita tra i nominati, dal ...

GenCar5 : @GioB1974 @alb_pzt @MariuzzoAndrea @ldv_ldv Proverò. Ma la mia esperienza è che la cosa che più depone male / fa ar… - jiminiepetal : un momento ci sei e quello dopo non ci sei più è pazzesco - RosandChri : RT @thevimmies: Ci tengo a precisare che nessun ballerino maschio ha mai fatto heels (non che io ricordi) Christian, ballerino street e bre… - __sophiesophie_ : RT @Giuliaxx3: Miriana: “quello di stasera è un segnale pazzesco da fuori. Si è perso del potere”. Love you girl YOU NEVER DISAPPOINT ??… - PavoniNicola : @cstanaway @atptour Pagliacci. È davvero pazzesco quello che è accaduto. -