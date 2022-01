Osimhen in campo a Castel Volturno: tornerà in gruppo con la maschera (Di martedì 11 gennaio 2022) Osimhen, lavoro in campo a Castel Volturno: torna in gruppo con la maschera. Le ultime sulle condizioni dell’attaccante nigeriano Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo dopo aver completato l’iter di visite post Covid-19 presso Pineta Grande. Victor ha svolto il controllo programmato con il Professor Tartaro e il Dottor Santagata. L’attaccante del Napoli sta bene e nei prossimi giorni si riaggregherà al gruppo lavorando con il supporto di una maschera specifica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022), lavoro in: torna incon la. Le ultime sulle condizioni dell’attaccante nigerianoha svolto lavoro personalizzato indopo aver completato l’iter di visite post Covid-19 presso Pineta Grande. Victor ha svolto il controllo programmato con il Professor Tartaro e il Dottor Santagata. L’attaccante del Napoli sta bene e nei prossimi giorni si riaggregherà allavorando con il supporto di unaspecifica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

