Oggi è un altro giorno | Serena Bortone in lacrime | Un dolore troppo grande

Oggi le notizie in TV sono dedicate alla scomparsa di David Sassoli, il giornalista prematuramente passato a miglior vita. Ospite in studio da Serena Bortone anche Tiziana Ferrario, che ricorda il collega leale con cui ha condiviso molte battaglie. Il nuovo episodio di Oggi è un altro giorno. Questo pomeriggio il talk show di Rai Uno vede protagonista Albano Carrisi, che si sta riprendendo dal Covid che lo ha colpito nei giorni scorsi, venire in studio per parlare del suo progetto. È rientrato anche con la figlia Romina, assente anche lei nei giorni scorsi perché anche lei risultata positiva al virus. Tuttavia, una puntata del programma pomeridiano è iniziata con un toccante ricordo del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. È un momento emozionante per tutti allo studio ...

