Lutto nella televisione italiana: addio a un volto allegro, di momenti belli. "È morta con dignità" (Di martedì 11 gennaio 2022) Dalla sua città d'origine, Mantova, era approdata a Roma con il sogno del grande schermo in tasca. Il suo talent scout, come per moltissimi altri, è stato il grande Gianni Boncompagni. Quest'ultimo, dopo averla notata, la fece protagonista della sigla di Discoring nel 1978, dove ballava sul ritmo di Baila Guapa. Gloria Piedimonte è morta. Quell'indimenticabile pezzo, Baila Guapa, era dei Bus Connection ed è stato un simbolo per la sua carriera. Poi si susseguirono altri brani, Ping pong space e Uno, che ottennero successo pure all'estero. Ma che bella serata, ad esempio, divenne una hit in Germania. Gloria Piedimonte è stata anche una stella televisiva nonché una pittrice. È morta Gloria Piedimonte, addio alla Guapa di Discoring Gloria Piedimonte era nata a Mantova il 27 maggio 1955 ed è venuta a mancare, sempre lì, il 6 ...

