LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Wadi Ad Dawasir-Wadi Ad Dawasir in DIRETTA: Brabec in controllo nelle moto, Medeiros comanda nei quad (Di martedì 11 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.00: Si sta delineando la classifica al chilometro 108. Sempre al comanda in questa nona tappa delle moto l’americano Brabec (Honda) davanti ai compagni di scuderia, il cileno Cornejo Florimo (a 40 secondi) e lo spagnolo Barreda Bort (ad oltre un minuto). Danilo Petrucci resiste in Top-10, ma è staccato di due minuti. Sono cominciati anche i quad e dopo 40 chilometri è in testa il brasiliano Medeiros con cinque secondi di vantaggio sull’americano Copetti. 07.30: Cominciano a passare le prime moto al terzo intermedio dei 108 chilometri. Sempre in testa l’americano Brabec, ma si attende il passaggio anche dei principali avversari. Molto staccato, però, il britannico Sunderland, ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.00: Si sta delineando la classifica al chilometro 108. Sempre alin questa nonadellel’americano(Honda) davanti ai compagni di scuderia, il cileno Cornejo Florimo (a 40 secondi) e lo spagnolo Barreda Bort (ad oltre un minuto). Danilo Petrucci resiste in Top-10, ma è staccato di due minuti. Sono cominciati anche ie dopo 40 chilometri è in testa il brasilianocon cinque secondi di vantaggio sull’americano Copetti. 07.30: Cominciano a passare le primeal terzo intermedio dei 108 chilometri. Sempre in testa l’americano, ma si attende il passaggio anche dei principali avversari. Molto staccato, però, il britannico Sunderland, ...

Advertising

dakar : Stage 7 - ?? Quads ?? Marcelo Medeiros ?? Alexandre Giroud ?? Pablo Copetti All provisional results ??… - dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - dakarenvivo : Giroud aguanta - infoitsport : LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Wadi Ad Dawasir-Wadi Ad Dawasir in DIRETTA: lotta a quattro tra le moto, Loeb prova… - dakarbot : RT @zazoomblog: LIVE Dakar 2022 tappa di oggi Wadi Ad Dawasir-Wadi Ad Dawasir in DIRETTA: lotta a quattro tra le moto Loeb prova la rimonta… -