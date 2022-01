GfVip, ‘c’è una sospensione Sole’: il gesto di Valeria Marini dopo l’annuncio di Alex su Delia (Di martedì 11 gennaio 2022) Al GfVip i fan attendono l’ingresso di Delia Duran, attualmente in quarantena preventiva: la moglie di Alex Belli accenderà nuovamente ii riflettori sul triangolo più chiacchierato di questa edizione del reality. LEGGI ANCHE:–GfVip, Delia e il riferimento a Barbara D’Urso: la reazione di Alfonso Signorini https://twitter.com/mrsincoerenza/status/1480668170201579520I due coniugi, sempre al centro delle polemiche, sono arrivati allo scontro proprio in diretta: Alex non è d’accordo sull’ingresso di Delia nella casa, lei invece vuole andare a fondo e capire il rapporto che lega Soleil a suo marito. Secondo i tanti fan sui social, Soleil sarebbe innamorata di Alex e pronta a tutto nel momento in cui l’attore decida di lasciare davvero sua ... Leggi su funweek (Di martedì 11 gennaio 2022) Ali fan attendono l’ingresso diDuran, attualmente in quarantena preventiva: la moglie diBelli accenderà nuovamente ii riflettori sul triangolo più chiacchierato di questa edizione del reality. LEGGI ANCHE:–e il riferimento a Barbara D’Urso: la reazione di Alfonso Signorini https://twitter.com/mrsincoerenza/status/1480668170201579520I due coniugi, sempre al centro delle polemiche, sono arrivati allo scontro proprio in diretta:non è d’accordo sull’ingresso dinella casa, lei invece vuole andare a fondo e capire il rapporto che lega Soleil a suo marito. Secondo i tanti fan sui social, Soleil sarebbe innamorata die pronta a tutto nel momento in cui l’attore decida di lasciare davvero sua ...

Advertising

GrandeFratello : Nel confronto tra Manuel e Soleil c'è anche spazio per Lulù: il loro dissidio viene affrontato con lucidità... ma s… - GrandeFratello : Il cuore di Gianmaria ha trovato un porto sicuro? Con Federica c'è davvero una grande attrazione... #GFVIP - GrandeFratello : Prendi questa mano… Barù! ?? Amore, lavoro, fortuna, vipere e Champagne a Miami: ecco cosa c’è nel futuro dei nostr… - claudiapani00 : RT @comefossite: Comunque è proprio un’edizione di ?? L’odio che c’è in casa, così come fuori.. è impressionante. Non riuscite proprio a div… - peppolinaa : RT @ipertao: Beh quindi il numero di telefono Enzo Paolo c’è l’aveva, l’invito al matrimonio c’è stato e il messaggio prima che lei entrass… -