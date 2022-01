Drusilla Foer: lo sketch sul Festival di Sanremo realizzato in tempi non sopetti (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Era il 2 ottobre del 2020 quando Drusilla Foer sui propri canali social ha pubblicato un video sketch di un’improbabile telefonata fra lei ed il direttore di Rai1. Una telefonata mirata a convincerla a diventare la valletta del prossimo Festival di Sanremo. “Ah direttore, le piace l’idea di una valletta un po’ agè? Non gentile, ma comunque audace!“. Drusilla Foer, dopo un iniziale tentennamento “Sanremo è una città così umida di inverno, non ho mai fatto la valletta prima“, accetta di buon cuore “Certo, sarebbe divertente!“. Per lei non sarebbe un problema neanche scendere le scale, perché cresciuta da una nonna dai mille consigli: “Alla mia età è più un problema salirle le scale, non scenderle. Mia nonna mi ha insegnato dei trucchetti per non guardare ... Leggi su biccy (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Era il 2 ottobre del 2020 quandosui propri canali social ha pubblicato un videodi un’improbabile telefonata fra lei ed il direttore di Rai1. Una telefonata mirata a convincerla a diventare la valletta del prossimodi. “Ah direttore, le piace l’idea di una valletta un po’ agè? Non gentile, ma comunque audace!“., dopo un iniziale tentennamento “è una città così umida di inverno, non ho mai fatto la valletta prima“, accetta di buon cuore “Certo, sarebbe divertente!“. Per lei non sarebbe un problema neanche scendere le scale, perché cresciuta da una nonna dai mille consigli: “Alla mia età è più un problema salirle le scale, non scenderle. Mia nonna mi ha insegnato dei trucchetti per non guardare ...

