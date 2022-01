Draghi, il Quirinale e il cambio di strategia. Il punto di Vespa (Di martedì 11 gennaio 2022) L’impressione è che abbia cambiato strategia perché sbagliando s’impara. Tutti hanno notato un diverso approccio di Mario Draghi nella conferenza stampa di ieri rispetto a quella del 22 dicembre: dal “nonno al servizio delle istituzioni” al non rispondere alle domande riferite al Quirinale o al restare a Palazzo Chigi per affrontare le emergenze, dalla pandemia al Pnrr. Se quel “nonno” dette la stura a retroscena e polemiche perché sembrò scompaginare i piani dei partiti lasciandolo con il cerino in mano, oggi l’impressione è che il presidente del Consiglio abbia restituito il cerino ai partiti. Draghi ha mandato diversi segnali. Un appello all’unità con la quale affrontare l’anno appena iniziato, la rivendicazione delle scuole aperte in risposta a chi dice che non governa perché non vuole più decidere, lo sminuire le ... Leggi su formiche (Di martedì 11 gennaio 2022) L’impressione è che abbia cambiatoperché sbagliando s’impara. Tutti hanno notato un diverso approccio di Marionella conferenza stampa di ieri rispetto a quella del 22 dicembre: dal “nonno al servizio delle istituzioni” al non rispondere alle domande riferite alo al restare a Palazzo Chigi per affrontare le emergenze, dalla pandemia al Pnrr. Se quel “nonno” dette la stura a retroscena e polemiche perché sembrò scompaginare i piani dei partiti lasciandolo con il cerino in mano, oggi l’impressione è che il presidente del Consiglio abbia restituito il cerino ai partiti.ha mandato diversi segnali. Un appello all’unità con la quale affrontare l’anno appena iniziato, la rivendicazione delle scuole aperte in risposta a chi dice che non governa perché non vuole più decidere, lo sminuire le ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Marco Travaglio attacca Mario Draghi: 'Chiedere ai giornalisti di non fare le domande è roba da Corea d… - Agenzia_Ansa : Il punto di vista del Guardian sull'Italia: 'la Draghi-dipendenza, comprensibile ma non sana'. L'editoriale odierno… - matteosalvinimi : Bene l’impegno del Presidente Draghi contro il caro bollette per famiglie e imprese: al di là delle discussioni sul… - piaghe : RT @La7tv: #ottoemezzo Marco Travaglio attacca Mario Draghi: 'Chiedere ai giornalisti di non fare le domande è roba da Corea del Nord' http… - moussedisalmone : @jacopoat La cosa piu' importante e' che non sia #Draghi con un fantoccio come PdC. Poi che non sia qualche innomin… -