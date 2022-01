David Sassoli, le polemiche dei no-vax e la rabbia dell’amico David Carretta: “Trapianto di midollo in seguito a un mieloma” (Di martedì 11 gennaio 2022) David Sassoli è morto a 65 anni la scorsa notte, dopo un periodo di ricovero all’ospedale di Aviano. L’annuncio della sua morte è stato dato dal suo portavoce, Roberto Cuillo, che ha spiegato che il presidente del Parlamento europeo era ricoverato per una disfunzione del sistema immunitario. L’annuncio ha fomentato le tesi complottiste dei no-vax che, sotto molti post social e articoli riguardanti la morte del politico, hanno insinuato che il decesso fosse legato al vaccino anti-Covid. A far tacere tali voci e insinuazioni è giunto via Twitter David Carretta, corrispondente da Bruxelles ed amico di Sassoli, che ha smentito ogni ipotesi no-vax non nascondendo la sua indignazione per i commenti letti. Morte di David ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 11 gennaio 2022)è morto a 65 anni la scorsa notte, dopo un periodo di ricovero all’ospedale di Aviano. L’annuncio della sua morte è stato dato dal suo portavoce, Roberto Cuillo, che ha spiegato che il presidente del Parlamento europeo era ricoverato per una disfunzione del sistema immunitario. L’annuncio ha fomentato le tesi complottiste dei no-vax che, sotto molti post social e articoli riguardanti la morte del politico, hanno insinuato che il decesso fosse legato al vaccino anti-Covid. A far tacere tali voci e insinuazioni è giunto via Twitter, corrispondente da Bruxelles ed amico di, che ha smentito ogni ipotesi no-vax non nascondendo la sua indignazione per i commenti letti. Morte di...

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - GiuseppeConteIT : David Sassoli è stato un giornalista, un politico di grande spessore umano prima che professionale. La sua morte è… - ferrazza : Una delle foto più belle e significative di David Sassoli. È stato uno dei pochi politici italiani europeo per con… - cota3143 : RT @JuntsEU: Sconvolti dalla morte del @EP_President David Sassoli. Se @KRLS, @toni_comin e @ClaraPonsati sono eurodeputati è anche grazi… - ilarybar : RT @gorden_isler: 'Non è più accettabile lasciare questa responsabilità alle sole ONG', ha detto #Sassoli in estate, chiedendo una missione… -