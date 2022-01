David Sassoli, il discorso di von der Leyen in italiano: “È un giorno triste per l’Europa, ha combattuto perché fosse più unita” (Di martedì 11 gennaio 2022) “È un giorno triste per l’Europa. Oggi la nostra Unione perde un convinto europeista, un sincero democratico e un uomo buono”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando in italiano, ricordando David Sassoli nel corso di un punto stampa. Era “un uomo che ha lottato per la giustizia e la solidarietà e un buon amico, i miei pensieri vanno alla moglie Alessandra, ai figli Giulio e Livia e a tutti i suoi amici“, ha aggiunto la presidente, che indossava un abito e una mascherina neri. David Sassoli “in oltre un decennio di servizio al Parlamento europeo ha costantemente difeso la nostra Unione e i suoi valori. Ma credeva anche che l’Europa dovesse impegnarsi per qualcosa di più. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) “È unper. Oggi la nostra Unione perde un convinto europeista, un sincero democratico e un uomo buono”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der, parlando in, ricordandonel corso di un punto stampa. Era “un uomo che ha lottato per la giustizia e la solidarietà e un buon amico, i miei pensieri vanno alla moglie Alessandra, ai figli Giulio e Livia e a tutti i suoi amici“, ha aggiunto la presidente, che indossava un abito e una mascherina neri.“in oltre un decennio di servizio al Parlamento europeo ha costantemente difeso la nostra Unione e i suoi valori. Ma credeva anche chedovesse impegnarsi per qualcosa di più. ...

