Dakar 2022: cinque minuti di penalizzazione per il leader Al-Attiyah (Di martedì 11 gennaio 2022) Nasser Al-Attiyah, leader della classifica generale delle auto in gara alla Dakar 2022, ha ricevuto dagli organizzatori cinque minuti di penalizzazione. L'accusa riguarda la tappa di ieri, in cui ha guidato per 1'45" senza la cintura di sicurezza. Il pilota qatariota rimane comunque saldamente in testa con 34'05" di vantaggio su Sebastian Loeb. SportFace.

