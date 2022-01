Covid Usa oggi, 145mila ricoverati: è record (Di martedì 11 gennaio 2022) L’aumento dei contagi negli Stati Uniti ha portato a livelli record il numero delle persone ricoverate in ospedale per gli effetti del Covid-19 a cifre da record, al punto che sarebbero già oltre 145.000 le persone ricoverate, una cifra senza precedenti dall’inizio della pandemia. Il Dipartimento della Salute stima, nello specifico, che i pazienti ricoverati siano 145.982, praticamente il doppio rispetto a due settimane fa. Inoltre, secondo i dati raccolti dalla Cnn, sono quasi 24.000 i pazienti attualmente nelle unità di terapia intensiva. In questo modo gli Stati Uniti superano il picco di ricoveri raggiunto un anno fa, quando a gennaio 2021 raggiunsero i 142.000 ricoveri. Nell’estate 2021, a seguito dell’espansione della variante Delta del coronavirus, la cifra massima era stata di circa 104.000. Il Paese ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 gennaio 2022) L’aumento dei contagi negli Stati Uniti ha portato a livelliil numero delle persone ricoverate in ospedale per gli effetti del-19 a cifre da, al punto che sarebbero già oltre 145.000 le persone ricoverate, una cifra senza precedenti dall’inizio della pandemia. Il Dipartimento della Salute stima, nello specifico, che i pazientisiano 145.982, praticamente il doppio rispetto a due settimane fa. Inoltre, secondo i dati raccolti dalla Cnn, sono quasi 24.000 i pazienti attualmente nelle unità di terapia intensiva. In questo modo gli Stati Uniti superano il picco di ricoveri raggiunto un anno fa, quando a gennaio 2021 raggiunsero i 142.000 ricoveri. Nell’estate 2021, a seguito dell’espansione della variante Delta del coronavirus, la cifra massima era stata di circa 104.000. Il Paese ...

