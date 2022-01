Corsa al Quirinale, Berlusconi sfida Draghi: la strategia (Di martedì 11 gennaio 2022) Chi lo conosce bene sa che per Silvio Berlusconi la Corsa al Quirinale non è mai stata una suggestione. In questi mesi, insieme ai suoi fedelissimi, ha lavorato sottotraccia per mettere a punto la strategia che nelle sue intenzioni dovrebbe portarlo al Colle. Fino ad oggi, il Cavaliere non ha scoperto le carte – almeno ufficialmente – ma ieri è arrivato il primo messaggio a Draghi con il quale l’ex Presidente del Consiglio ha aperto la “sfida”. Quirinale, Berlusconi sfida Draghi Nelle scorse ore, il Cavaliere aveva chiamato i parlamentari per annunciare che oggi, martedì 11 gennaio, sarà a Roma, a Villa Grande, per seguire da vicino sviluppi sul Quirinale. Nelle conversazioni sembra pessimista – viene ... Leggi su quifinanza (Di martedì 11 gennaio 2022) Chi lo conosce bene sa che per Silviolaalnon è mai stata una suggestione. In questi mesi, insieme ai suoi fedelissimi, ha lavorato sottotraccia per mettere a punto lache nelle sue intenzioni dovrebbe portarlo al Colle. Fino ad oggi, il Cavaliere non ha scoperto le carte – almeno ufficialmente – ma ieri è arrivato il primo messaggio acon il quale l’ex Presidente del Consiglio ha aperto la “”.Nelle scorse ore, il Cavaliere aveva chiamato i parlamentari per annunciare che oggi, martedì 11 gennaio, sarà a Roma, a Villa Grande, per seguire da vicino sviluppi sul. Nelle conversazioni sembra pessimista – viene ...

