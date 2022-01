Conte prende atto che anche i deputati M5s dopo i senatori vogliono un Mattarella bis (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Aveva fatto scalpore la scelta dei senatori del MoVimento 5 Stelle, riuniti in assemblea pochi giorni fa, di indicare una netta preferenza per la riconferma di Sergio Mattarella al Quirinale, nonostante fosse stata appena formalizzata dallo stesso capo politico del Movimento, Giuseppe Conte, tutt’altra idea: quella dell’indicazione di una donna. Si era capito con quella decisione-schiaffo che in questa fase tra gli eletti del M5S la priorità non è certo quella di seguire la linea di Conte, ma piuttosto la strada più sicura per far durare la legislatura fino alla scadenza naturale. E questa garanzia è assicurata solo se tutto resta com’è, al Quirinale e a Palazzo Chigi. Incassato il colpo, Conte ha capito che nel gruppo alla Camera la musica rischiava di essere la stessa, e negli ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Aveva fscalpore la scelta deidel MoVimento 5 Stelle, riuniti in assemblea pochi giorni fa, di indicare una netta preferenza per la riconferma di Sergioal Quirinale, nonostante fosse stata appena formalizzata dallo stesso capo politico del Movimento, Giuseppe, tutt’altra idea: quella dell’indicazione di una donna. Si era capito con quella decisione-schiaffo che in questa fase tra gli eletti del M5S la priorità non è certo quella di seguire la linea di, ma piuttosto la strada più sicura per far durare la legislatura fino alla scadenza naturale. E questa garanzia è assicurata solo se tutto resta com’è, al Quirinale e a Palazzo Chigi. Incassato il colpo,ha capito che nel gruppo alla Camera la musica rischiava di essere la stessa, e negli ...

