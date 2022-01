Calciomercato Milan: dopo Botman sfuma un altro obiettivo? (Di martedì 11 gennaio 2022) Richieste troppo esose da parte del PSG Il Milan è alla ricerca del fatidico difensore centrale. Diversi i nomi sul taccuino di Maldini. Per quanto riguarda Diallo, stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il problema è il valore del cartellino. Il club parigino chiederebbe non meno di 25 milioni di euro. Cifra troppo alta per le casse di Via Aldo Rossi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Richieste troppo esose da parte del PSG Ilè alla ricerca del fatidico difensore centrale. Diversi i nomi sul taccuino di Maldini. Per quanto riguarda Diallo, stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il problema è il valore del cartellino. Il club parigino chiederebbe non meno di 25 milioni di euro. Cifra troppo alta per le casse di Via Aldo Rossi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : Il @acmilan ha incontrato l'agente di Pietro #Pellegri per discutere del futuro dell'attaccante: sullo sfondo tre c… - Gazzetta_it : Botman in stallo. Ma l'ex tecnico spinge: 'Se il Milan lo prende è a posto per 10 anni' - cmdotcom : #Milan, accordo con la Samp per #Gabbia: ecco cosa manca per chiudere - frrmnl : Il #Milan cede in prestito #Gabbia alla #Sampdoria Qualcuno disponibile che vada a fare il centrale difensivo nel… - milano948 : RT @MilanNewsit: MN - Milan, difficile la pista Aké. Il difensore non lascerà il City a gennaio -