Calcio | Allegri | ' dispiace per Chiesa e per il calcio italiano | deve stare sereno'

Roma, 11 gen. - (Adnkronos) - "Con Federico ho parlato dopo la partita e ieri mattina, dispiace per lui e per il calcio italiano. Son cose che capitano e deve stare sereno. Per ovviare a questa mancanza tutti dobbiamo fare qualcosa in più". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri sull'infortunio di Federico Chiesa, fuori per tutta la stagione per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

