Cagliari-Bologna 2-1 | Mazzarri | “I ragazzi stanno sposando il mio credo tattico”

Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Cagliari-Bologna 2-1, sfida valida per la ventunesima giornata della Serie A 2021/2022. Queste le dichiarazioni del tecnico toscano: "Usciamo contati. I ragazzi che avevo a disposizione hanno dato l'anima. Abbiamo fatto una grande gara e abbiamo meritato la vittoria. Devo fare i complimenti a Gaston Pereiro. E' un giocatore ritrovato. All'inizio era un po' ai margini ma oggi ci ha dato una grande mano per conquistare questi tre punti. I ragazzi hanno sposato il mio credo tattico. Facciamo un gioco propositivo e coraggioso. Si stanno fidando di me e stanno iniziando a giocare come mi piace. Mi congratulo anche con Lovato, che ci sta dando una grande mano dal punto di vista ..."

