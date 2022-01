Bari, Bat, Lecce e Taranto fra le province con la maggiore velocità del corona virus nel 2021 Analisi di un matematico (Di martedì 11 gennaio 2022) Barletta-Andria-Trani, Bari, Taranto e Lecce sono tra le 32 province italiane in cui il Covid-19 correva più velocemente in Italia alla fine del 2021. Da Lecco ad Enna, sono quelle dove l’incremento dei casi raddoppiava in un minore numero di giorni e potrebbero quindi coincidere con le province dove la Omicron più si è diffusa nelle ultime settimane dello scorso anno: lo indica l’Analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M.Picone’, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). “Dall’Analisi delle curve dell’incidenza di positivi nelle 107 province italiane nel periodo di tre settimane che termina il 2 gennaio 2022, risulta una crescita di tipo esponenziale (modulata da ... Leggi su noinotizie (Di martedì 11 gennaio 2022) Barletta-Andria-Trani,sono tra le 32italiane in cui il Covid-19 correva più velocemente in Italia alla fine del. Da Lecco ad Enna, sono quelle dove l’incremento dei casi raddoppiava in un minore numero di giorni e potrebbero quindi coincidere con ledove la Omicron più si è diffusa nelle ultime settimane dello scorso anno: lo indica l’delGiovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M.Picone’, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). “Dall’delle curve dell’incidenza di positivi nelle 107italiane nel periodo di tre settimane che termina il 2 gennaio 2022, risulta una crescita di tipo esponenziale (modulata da ...

Advertising

TeleAppula : Riconoscimento a Eleonora Macchia #Università #Bari; #Potenza e #Ambiente; Operazione antidroga #Molfetta #Bari e… - TeleAppula : Quinto attentato in capitanata. Colpito ancora il ristorante Poseidon - TeleAppula : Sassaiola contro mezzo trasporto urbano a Foggia, danni - TeleAppula : A ricercatrice pugliese premio Ue per piattaforma ‘NoOne’ - TeleAppula : Funerali bimbi morti in rogo baracca, salme restano in Italia -