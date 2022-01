Allegri | ' Bonucci con l' Inter ci sarà Gioca Perin | Szczesny non ha il green pass'

(Di martedì 11 gennaio 2022) "Le idee chiare? Non le ho tutte ben chiare, devo vedere l'allenamento di oggi. Abbiamotori non recuperabili.ha recuperato e domani ci. Danilo non si sente sicuro: se lo avremo, ...

Rientra Alex Sandro,non è in condizione di giocare dall'inizio. La coppia sarà Rugani - Chiellini e con noi verrà anche De Winter'. Ha sentito Marotta negli ultimi anni? 'Sì, ho sempre ...Rientra Alex Sandro,non è in condizione di giocare dall'inizio. La coppia sarà quella e con noi verrà anche De Winter ".ha saltato la sfida contro la Roma per squalifica: " Dalla ...VIDEO - Rivedi la conferenza stampa di Massimiliano Allegri e Giorgio Chiellini alla vigilia di Inter-Juventus di Supercoppa Italiana ...Torino, 11 gen. - "Bonucci ha recuperato, Danilo ancora non si sente sicuro. Forse lo avremo la prossima settimana a completa disposizione o dopo la sosta. Ieri ...