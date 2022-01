Zona gialla in altre 4 regioni, al via le nuove misure per i vaccini e il Super Green pass (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nell’Italia sempre più stretta dall’emergenza Covid, sale a 15 il numero delle aree interessate dalla Zona gialla con altre 4 regioni che lasciano il bianco per passare a un perimetro di allerta. E oggi scattano le nuove misure in materia di terze dosi di vaccini e Super Green pass, mentre la scuola riapre nel tessuto di incognite e pareri contrastanti tra politica e scienza. Zona gialla in altre 4 regioni d’Italia: il totale sale a 15 Il Paese si tinge ancora più di giallo: con il cambio colore di oggi, Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo e Valle d’Aosta si aggiungono alle regioni già interessate dall’addio al ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nell’Italia sempre più stretta dall’emergenza Covid, sale a 15 il numero delle aree interessate dallaconche lasciano il bianco perare a un perimetro di allerta. E oggi scattano lein materia di terze dosi di, mentre la scuola riapre nel tessuto di incognite e pareri contrastanti tra politica e scienza.ind’Italia: il totale sale a 15 Il Paese si tinge ancora più di giallo: con il cambio colore di oggi, Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo e Valle d’Aosta si aggiungono allegià interessate dall’addio al ...

