Uomini e Donne, anticipazioni 10 gennaio 2022: oggi Trono Over o Classico? Ultime news sui concorrenti (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo la pausa natalizia i fan possono tirare un sospiro di sollievo perché oggi, lunedì 10 gennaio, la settimana inizia bene su Canale 5. Il motivo? Riprende Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, più amato e seguito di sempre. Ma cosa succederà in studio per la prima puntata del nuovo anno? I riflettori su chi e su quale storia saranno puntati? View this post on Instagram A post shared by Uomini e Donne (@UominieDonne) Uomini e Donne 10 gennaio 2022: Ultime news su Armando e Ida Platano Dopo le delusioni Armando Incarnato, uno dei cavalieri più discussi del parterre maschile del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo la pausa natalizia i fan possono tirare un sospiro di sollievo perché, lunedì 10, la settimana inizia bene su Canale 5. Il motivo? Riprende, il dating show condotto da Maria De Filippi, più amato e seguito di sempre. Ma cosa succederà in studio per la prima puntata del nuovo anno? I riflettori su chi e su quale storia saranno puntati? View this post on Instagram A post shared by(@10su Armando e Ida Platano Dopo le delusioni Armando Incarnato, uno dei cavalieri più discussi del parterre maschile del ...

Advertising

AnnalisaChirico : Milano 2022 come Colonia 2016. Fa rumore il silenzio delle pseudofemministe, sempre pronte a tuonare vs le desinenz… - lauraboldrini : Le statue dedicate alle donne in Italia sono meno di duecento, nulla in confronto a quelle raffiguranti uomini. E a… - robersperanza : Oggi @Fiaso_it quantifica in 48mila assunzioni a tempo indeterminato che la legge di bilancio potrà garantire per i… - njiallarms : RT @LalienoJ: Le donne non vogliono creare allarmismi sul vaccino parlando dei possibili effetti che ha sulle mestruazioni, le donne vi sta… - narancial0vebot : RT @LalienoJ: Le donne non vogliono creare allarmismi sul vaccino parlando dei possibili effetti che ha sulle mestruazioni, le donne vi sta… -