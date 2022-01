Silvia Tortora è morta a soli 59 anni: lascia il marito Philippe e i figli Michelle e Filippo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Silvia Tortora è morta a soli 59 anni in una clinica romana nella notte: figlia dell’indimenticabile Enzo Tortora, è stata una giornalista di incredibile talento. Nel corso della sua vita, ha lavorato impegnandosi al massimo, sempre sul pezzo. Indimenticabili le sue interviste per La storia siamo noi. Sposata con l’attore francese Philippe Leroy, lascia due figli, Filippo e Michelle. Addio a Silvia Tortora: è morta a 59 anni Nata a Roma il 14 novembre del 1962, Silvia Tortora è stata una giornalista italiana di grande talento. figlia di Enzo Tortora, ... Leggi su dilei (Di lunedì 10 gennaio 2022)59in una clinica romana nella notte:a dell’indimenticabile Enzo, è stata una giornalista di incredibile talento. Nel corso della sua vita, ha lavorato impegnandosi al massimo, sempre sul pezzo. Indimenticabili le sue interviste per La storia siamo noi. Sposata con l’attore franceseLeroy,due. Addio a: èa 59Nata a Roma il 14 novembre del 1962,è stata una giornalista italiana di grande talento.a di Enzo, ...

