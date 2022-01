Scoop Amici 21 | Due allievi presenti nel video di Alessandra Amoroso Chi sono?

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Un nuovosi abbatte sulla trasmissione21 che in questo momento sta attraversando l’ultima fase in preparazione del serale. Altri duestati riconosciuti in undi una delle cantanti uscite dal talent che hanno avuto più successo:. Ilclip in questione è quello realizzato con Boombadabash, Mambo Salentino e i due ballerini si riconosco benissimo. Chii duenel? Stiamo parlando dei talentuosi Cosmary Fasanelli e Dario Schirone. Quest’ultimo era stato già segnalato per essere presente anche nella finale di Sebastian Melo Taveira durante una delle coreografie della serata, quella del “Gladiatore”. Ora ...