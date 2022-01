Quirinale: Letta, 'nessuno può avere pretese, Parlamento è somma di minoranze' (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen (Adnkronos) - "nessuno può pretendere di avere il presidente della Repubblica, perchè questo è un Parlamento senza maggioranza, è la somma di tante minoranze. Come tale, il presidente della Repubblica non può che uscire da uno sforzo condiviso da parte di tutti". Lo ha detto Enrico Letta a Metropolis live. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen (Adnkronos) - "può pretendere diil presidente della Repubblica, perchè questo è unsenza maggioranza, è ladi tante. Come tale, il presidente della Repubblica non può che uscire da uno sforzo condiviso da parte di tutti". Lo ha detto Enricoa Metropolis live.

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Letta Quirinale, Berlusconi: 'Non sosterremo un altro esecutivo senza Draghi premier' ROMA - L'elezione di Mario Draghi al Quirinale vorrebbe dire, molto probabilmente, la fine della legislatura e il voto anticipato , ... LETTA: DA BERLUSCONI PAROLE GRAVI, LE SMENTISCA ' Penso che ...

Quirinale: Berlusconi atteso a Roma, 'difficile Draghi al Colle' ... come aveva detto, sarà a Roma, a Villa Grande, per seguire da vicino sviluppi sul Quirinale. Lo si ... che sono di detti e detti riportati - ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in una ...

Quirinale, Letta: "Berlusconi smentirà, parole riportate gravi" Adnkronos Quirinale: Letta, 'in Direzione dirò, lavoriamo a intesa larga' Roma, 10 gen "Giovedì mattina dirò alla Direzione e ai Gruppi che noi lavoriamo per trovare una intesa su una o un presidente di larga intesa, di condivisione, ...

Quirinale: Letta, 'sicuro che Berlusconi smentirà, parole riportate sono molto gravi' Roma, 10 gen "Penso che Berlusconi smentirà quelle parole, sono dei riportati, dei detti, se fossero state effettivamente dette sarebbero molto gravi. Sono sic ...

