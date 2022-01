Possibile fusione tra CreditSuisse e una tra Unicredit e BNP Paribas (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il presidente del Credit Suisse Antonio Horta-Osorio potrebbe mirare ad una vendita o fusione del gruppo svizzero con una banca italiana, riferisce Inside Paradeplatz, citando nuovi rumors non confermati, secondo quanto sottolinea Bloomberg. Unicredit sarebbe un Possibile candidato, scrive il quotidiano online di Zurigo che indica anche che la principale banca francese Bnp che, riferisce L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il presidente del Credit Suisse Antonio Horta-Osorio potrebbe mirare ad una vendita odel gruppo svizzero con una banca italiana, riferisce Inside Paradeplatz, citando nuovi rumors non confermati, secondo quanto sottolinea Bloomberg.sarebbe uncandidato, scrive il quotidiano online di Zurigo che indica anche che la principale banca francese Bnp che, riferisce L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Possibile fusione tra CreditSuisse e una tra Unicredit e BNP paribas: Il presidente del Credit Su… - manuele_a : @OfficialTozzi L'unico nucleare possibile è la fusione (a breve su questi schermi) In Cina 70M° x 1000 sec - DogsHistorian : @AlessandroVi69 Serve qualcosa che ancora non si è scoperto. La fusione sarebbe una soluzione, ma nessuno ci ha anc… - HabuRedacted : @r0b1nvd Infatti! Lasciamo stare! Pensa che avevano ipotizzato la mia zona (il Vulture) come possibile centro di ra… - MariellaBiondo : Ho sentito appena parlare di 1 nuova variante, chiamata delta omicron,sarebbe la fusione..ma è possibile sentire… -