Nuoto | Barelli | ' impianti natatori sono alla carità | in ginocchio | servono ristori'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "? Gliche nonsolo per i grandi campioni, ma per i cittadini e lavorano in un delicato ambito come quello di insegnare a nuotare,, in, stanno chiudendo. Non solocolpiti dpandemia, oracolpite dal caro energia. Scaldare migliaia di metri cubi di acqua hanno dei costi enormi. Siamo molto preoccupati,arrivate solo le briciole.in grande difficoltà perché non so cosa dire a questa società che nonpiù in grado di andare avanti. Spero si possa fare qualcosa nell'immediatezza". Lo ha detto il presidente della FederPaolo ...