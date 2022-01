Napoli, senti Bargiggia: “Reinildo Mandava non può arrivare a gennaio, vi spiego perché” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Paolo Bargiggia, giornalista sempre interessatissimo alle tematiche di calciomercato, ha parlato nelle ultime ore ai microfoni di 1 Station Radio, nel corso della trasmissione sportiva 1 Football Club. Oggetto delle sue parole è stata la sessione invernale di calciomercato in corso in casa Napoli. Secondo il giornalista infatti, le operazioni azzurre non si sarebbero conclude L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Paolo, giornalista sempre interessatissimo alle tematiche di calciomercato, ha parlato nelle ultime ore ai microfoni di 1 Station Radio, nel corso della trasmissione sportiva 1 Football Club. Oggetto delle sue parole è stata la sessione invernale di calciomercato in corso in casa. Secondo il giornalista infatti, le operazioni azzurre non si sarebbero conclude L'articolo

Advertising

Teresat73540673 : Cosa non torna,chi mente? Non tornano i dati COVID19,che ogni gg dichiarano e arrivano dalle regioni:, posti letto… - bloomharuki : camminare per il centro di napoli vuol dire che bell e buono senti l'odore della genovese e subito dopo graffa cald… - deturone : @Nando_H501 Intanto ricominciano a comprare Uomini, no mezze checche co le clessidre sui social che se sento xavi d… - CarmeloCavani96 : @Torrenapoli1 Non per dire o esagerare, ma nel napoli abbiamo Alcuni giocatori che per me sono i piu sottovalutati… - eDashwood_ : @conamorechiara Oddio forse tu abiti più vicino, qui a Napoli non si sentì nulla (per fortuna) -